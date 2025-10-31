Más Información
Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio
Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas
Identifican a mexicano entre los 2 muertos por inundaciones durante lluvias torrenciales en Nueva York
“En nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España
Sería irresponsable eliminar decreto de AMLO de trasladar carga al AIFA: Sheinbaum; "habría una saturación", advierte
Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice
Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía
Quedan dos hospitalizados por explosión de pipa en Puente de la Concordia: Secretaría de Salud de CDMX
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución respaldada por Estados Unidos que declara que el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental es la solución "más viable" para el territorio en disputa, a pesar de la oposición de Argelia.
La resolución, aprobada por 11 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones —Argelia no participó en señal de protesta—, considera que el plan de Rabat presentado a la ONU en 2007, que otorga a esta región autonomía bajo soberanía de Marruecos, es "la solución más viable" para sentar "las bases" de eventuales negociaciones que pongan fin a 50 años de conflicto.
Mientras, el apoyo de la ONU al plan marroquí para el Sahara Occidental supone un "cambio histórico", afirma el rey Mohammed VI.
