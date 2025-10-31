El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución respaldada por Estados Unidos que declara que el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental es la solución "más viable" para el territorio en disputa, a pesar de la oposición de Argelia.

La resolución, aprobada por 11 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones —Argelia no participó en señal de protesta—, considera que el plan de Rabat presentado a la ONU en 2007, que otorga a esta región autonomía bajo soberanía de Marruecos, es "la solución más viable" para sentar "las bases" de eventuales negociaciones que pongan fin a 50 años de conflicto.

Mientras, el apoyo de la ONU al plan marroquí para el Sahara Occidental supone un "cambio histórico", afirma el rey Mohammed VI.

es/mcc