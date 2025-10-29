Más Información

En busca de que toda la población tamaulipeca cuente con , el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, presentó el avance del programa “Electrificación al 100%” y destacó que se convertirá en el primer estado del país en concretar la electrificación en todo su territorio.

Agregó que como parte del plan de trabajo de la administración del gobernador Américo Villarreal, la ha visitado 41 de los 43 municipios del estado para identificar a las personas en situación de rezago que aún no cuentan con acceso a este servicio.

Explicó que el programa se desarrollará de 2025 a 2028, en coordinación con el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Bienestar. Dijo además que este proyecto va de la mano de la justicia energética como lo señala la presidenta Claudia Sheinbaum.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, adelantó que la próxima semana se concluirán las visitas a la totalidad de los municipios del estado. En coordinación con cada cabecera municipal, se proporcionará información clave derivada de un censo sobre las personas que aún no cuentan con acceso a la energía eléctrica.

Asimismo se entregarán sistemas fotovoltaicos en las zonas rurales donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene cobertura.

