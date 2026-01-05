Nicolás Maduro compareció hoy por primera vez ante la Justicia de Estados Unidos. Pero lo hizo acompañado por un abogado reconocido: Barry J. Pollack. ¿Qué sabemos de él?

Del despacho de abogados Harris St. Laurent & Wechsler LLP, Pollack cuenta con más de 30 años de experiencia representando altos funcionarios gubernamentales, así como a empresas y otras organizaciones de alto perfil.

Es miembro del American College of Trial Lawyers, de la American Board of Criminal Lawyers y expresidente de la National Association of Criminal Defense Lawyers.

El caso que lo impulsó a la fama fue el de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

Pollack negoció un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos que permitió la liberación de Assange, quien estaba acusado de divulgar documentos clasificados de Estados Unidos, tras la mayor filtración de la historia estadounidense, incluyendo cientos de miles de documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán.

Pollack logró que Estados Unidos aceptara que Assange se declarara culpable de un único cargo de espionaje y quedara en libertad, al considerarse los años que pasó detenido.

Cilia Flores tiene un abogado distinto: se trata de Mark E. Donnelly. De acuerdo con ABC News, Donnelly tiene más de dos décadas de experiencia y es especialista en delitos fiscales.

Es socio de una firma boutique de Houston.

Estuvo en la fiscalía federal del Distrito Sur de Texas, donde dirigió la división de fraude y llevó investigaciones de delitos de cuello blanco y lavado de dinero, entre otras.

Fue también fiscal del condado de Harris, donde manejó casos de corrupción pública.

Tanto Maduro como Cilia se declararon inocentes de los cuatro cargos que se le imputan: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Los acusados no solicitaron fianza por el momento, y se fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo, a las 11:00 horas.

Maduro y Flores fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado, en medio de intensos ataques estadounidenses.

El acta de inculpación incluye, además de los detenidos, al hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", así como al ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello. Los dos permanecen en Venezuela.