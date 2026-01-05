Más Información

Nueva York. El presidente de Venezuela, , llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecerá por primera vez ante un juez, en principio a las 12:00 hora local (17:00 GMT), tras haber sido capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado posteriormente a .

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York.

La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del edificio judicial.

Posteriormente, ambos fueron conducidos en un convoy compuesto por cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses.

La policía, mientras tanto, mantenía cortadas varias calles en los alrededores durante el .

Maduro, custodiado por agentes de la de EU. (DEA, por sus siglas en inglés), descendió con mucha dificultad y tuvo que ser ayudado por los agentes para subir a un vehículo.

Agentes federales del orden avanzan delante de un vehículo blindado que transporta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, a su llegada al Tribunal Federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. Foto: AP
Agentes federales del orden avanzan delante de un vehículo blindado que transporta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, a su llegada al Tribunal Federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. Foto: AP

La comparecencia de este lunes constituye la primera vez que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense, después de que el Departamento de Justicia hiciera pública el pasado sábado una acusación formal en su contra por delitos relacionados con , presentada originalmente en 2020.

Esta acusación ampliada reitera los cargos contra Maduro, principal acusado de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar , conspiración para posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

Pero, por primera vez, la acusación incluye a Cilia Flores, esposa de Maduro, a quien la Fiscalía señala, según su investigación, por su presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Según los fiscales, su incorporación amplía el alcance del caso y respalda la hipótesis de que el narcotráfico formaba parte de una red organizada desde los niveles más altos del poder venezolano.

La causa está radicada en el Distrito Sur de Nueva York y es instruida por el juez federal , de 92 años.

Tras la audiencia inicial, se espera que el tribunal determine los próximos pasos del proceso, incluidas las condiciones de detención y el calendario judicial del caso.

Un vehículo blindado que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. Foto: AP
Un vehículo blindado que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. Foto: AP

Maduro es trasladado a tribunal

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está siendo trasladado en estos momentos desde la prisión de Brooklyn hasta el tribunal federal del sur de , donde comparecerá por primera vez ante el juez en un principio a las 12:00 local (17:00 GMT).

Según imágenes difundidas por los medios estadounidenses, el convoy que lleva a Maduro ante el juez discurrió por varias calles de la ciudad fuertemente custodiado por numerosos coches de policía, hasta que llegó a un campo, donde fue introducido en un con el que llegará hasta el tribunal.

