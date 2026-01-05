Tras los hechos recientes en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo a la intervención de Estados Unidos y subrayó que cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social, sin presiones externas.

La Mandataria enfatizó que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, sino principios fundamentales del derecho internacional que deben respetarse siempre, sin excepciones.

Durante un posicionamiento al comenzar la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo sostuvo que la acción unilateral y la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales en el siglo XXI, al advertir que este tipo de medidas no conducen ni a la paz ni al desarrollo.

"Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social, sin presiones externas”, afirmó.

La Presidenta recordó que la postura de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica, y está sustentada tanto en la Constitución mexicana como en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

En ese marco, condenó la intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, la cual derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas.

Sheinbaum subrayó que la historia de América Latina demuestra que la intervención extranjera nunca ha traído democracia, bienestar ni estabilidad duradera. “Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno”, señaló.

En su mensaje, la Mandataria planteó una visión alternativa para el continente americano basada en la cooperación y no en la intervención.

Entre los ejes de esta propuesta destacó el respeto pleno y estricto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos; la inversión productiva orientada al desarrollo de infraestructura, energía, transporte, educación, ciencia y tecnología; así como una integración económica regional sustentada en cadenas productivas compartidas y comercio justo.

Asimismo, Sheinbaum colocó el bienestar social como el eje central del desarrollo, al advertir que el crecimiento económico que no reduce desigualdades ni pobreza no puede considerarse verdadero progreso.

"México sostiene con convicción que americano no pertenece a una doctrina ni a una potencia, el continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países", enfatizó.

También llamó a mantener un diálogo permanente entre iguales, al señalar que la estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo.

En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la Presidenta aseguró que México mantiene con Estados Unidos un entendimiento basado en cuatro principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

En ese sentido, reiteró que México coopera incluso por razones humanitarias para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a la población, particularmente a las y los jóvenes, tanto en Estados Unidos como en México y en cualquier parte del mundo.

No obstante, enfatizó que la violencia que se vive en el país tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos y el grave problema del consumo de drogas en el país vecino, por lo que insistió en la necesidad de combatir con firmeza a los grupos que distribuyen drogas y lavan dinero en ambos lados de la frontera, además de atender las causas sociales del fenómeno.

Finalmente, Sheinbaum reafirmó que en México manda el pueblo y que el país es libre, independiente y soberano.

"No queremos que el fentanilo, ni ninguna droga, se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni a ningún México, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo", señaló.

Agregó:"[...] es necesario reafirmar que en México mande el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano, cooperación sí, subordinación e intervención no", aseguró.

