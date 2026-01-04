La dirigencia nacional y senadores del PRI advirtieron que el caso venezolano de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de reformar su sistema electoral para permitir comicios a modo, quitar financiamiento y representación a la oposición se busca replicar en México con una reforma a modo impulsada por Morena y la 4T.

“El caso de Venezuela debe servir como advertencia para las y los mexicanos sobre el grave peligro que representa destruir al Poder Judicial, eliminar los órganos autónomos, perseguir a la oposición, censurar a la prensa y devastar la imagen de nuestro país ante los ojos del mundo, como lo han hecho los narcogobiernos de Morena”, se lee en el pronunciamiento.

En la misiva firmada por el dirigente tricolor, Alejandro Moreno, exponen que Morena busca impulsar una reforma electoral que pretende sepultar nuestro modelo democrático. Bajo el discurso de la austeridad y la simplificación, quieren destruir a las autoridades electorales y desaparecer los espacios de representación conquistados desde la oposición. Está claro que más vale una democracia cara que una dictadura barata.

“Morena quiere elecciones a modo y perpetuarse en el poder, sin límites ni contrapesos, para instaurar un gobierno igual o peor al que cayó en Venezuela, pero sirva la presente como una denuncia que hacemos las y los priistas para que los ojos del mundo se posen sobre México y evitemos que consumen semejante atropello”.

Señalaron que la caída de la narcodictadura terrorista y comunista en Venezuela simboliza un punto de inflexión en la historia de América Latina y el Caribe.

Durante más de dos décadas, Venezuela fue saqueada por un gobierno corrupto que convirtió al Estado en un negocio criminal, y negar esa realidad, como lo hacen el Gobierno de México y Morena, no es neutralidad, es complicidad con un régimen autoritario y delincuencial.

A la opinión pública nacional y a la comunidad internacional. pic.twitter.com/DXue8mPW8Y — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 4, 2026

