Inundan de juicios a Pemex y CFE

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Captura de Maduro: Venezuela y Cuba publican listas con 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista en EU

CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Se comercializaron 1.5 millones de autos nuevos en 2025; reportan crecimiento de 1.3%

El Instituto Nobel noruego confirmó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, la líder opositora venezolana , afirmase la víspera que quería "compartirlo" con el presidente estadounidense .

"Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre", dijo a EFE el portavoz .

"En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna", matizó el representante del Instituto Nobel noruego, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense 'Fox News' que "ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él".

En la entrevista, agradeció al presidente de EU las "valientes acciones" que condujeron el sábado al secuestro del hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque reconoció que no ha hablado personalmente con él desde que se le otorgó el Nobel en octubre.

Donald Trump felicita a María Corina Machado por premio Nobel de la Paz. Foto: especial
Donald Trump felicita a María Corina Machado por premio Nobel de la Paz. Foto: especial

Según afirmó el lunes The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel codiciado por Trump le habría costado el respaldo del presidente de EU que tras la captura de Maduro le ha negado el respaldo para liderar una transición en Venezuela.

A pesar de que Machado le dedicó a Trump el prestigioso galardón, el hecho de que no rechazara el reconocimiento resultó un "pecado imperdonable" que el mandatario no ha olvidado, dijeron al Post dos fuentes cercanas a la Casa Blanca.

