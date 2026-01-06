Más Información

Bogotá. Las autoridades de Colombia capturaron en Medellín a Amaury Santacruz Rodríguez, alias Amaury, un presunto del , la mayor banda criminal del país, solicitado en extradición por la Justicia de Estados Unidos, informó este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Según explicó el funcionario en un mensaje de X, la detención se produjo en la capital del departamento de Antioquia (noroeste) durante una operación de la Policía Nacional apoyada por desarrolladas de manera conjunta con autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el ministro, alias Amaury es considerado un narcotraficante de “alto valor” al servicio de esa y tenía una orden de captura con fines de extradición emitida por una corte del estado de Texas por delitos relacionados con el .

Sánchez Suárez señaló que el detenido sería responsable del envío de grandes cargamentos de cocaína hacia y lo vinculó con al menos dos operaciones de en las que fueron incautadas 1,2 toneladas de droga en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que la operación contribuye a reducir la presión del narcotráfico sobre puertos, fronteras y países de tránsito en la región.

“El resultado fractura un nodo clave del flujo de capitales del narcotráfico asociado al ”, aseguró el ministro.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es la mayor organización criminal del país y mantiene presencia en varias regiones, donde se dedica al narcotráfico, la y otras economías ilegales.

