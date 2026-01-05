La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la aprehensión y vinculación a proceso de una mujer identificada como Aurea “N”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada, en perjuicio del propietario de un bar ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la FGJCDMX, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ejecutaron la orden de aprehensión el pasado 29 de diciembre de 2025 en la colonia Los Reyes Buenavista, municipio de Tultitlán, Estado de México.

Las investigaciones señalan que, en marzo de 2019, la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas que se identificaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes presuntamente le exigieron pagos a cambio de supuesta protección y lo amenazaron con causarle daño si no cumplía con las demandas.

Ante las intimidaciones, el afectado realizó múltiples depósitos bancarios a diversas cuentas, por un monto aproximado de 700 mil pesos. Derivado de labores de inteligencia, la FGJCDMX estableció que una de las cuentas utilizadas para recibir el dinero estaba a nombre de Aurea “N”, lo que permitió acreditar su probable participación en el esquema de extorsión y solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

La FGJCDMX detalló que durante la audiencia inicial, celebrada el 30 de diciembre, un juez de control determinó vincularla a proceso y ordenó la prisión preventiva como medida cautelar. La imputada permanecerá internada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses.

