La jefa de Gobierno, Clara Brugada, deseó un feliz Día de Reyes a las niñas y niños capitalinos, con la tradicional partida de la mega rosca, que este año se realizó en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, a diferencia de años anteriores que se hacía en la plancha del Zócalo.

Ante decenas de pequeños de todas las edades, Brugada Molina afirmó que hay “un gran acuerdo” con los Reyes Magos para apoyar la educación inicial para las infancias de la CDMX; brindar educación con metodologías de respeto y ternura; y vivir una infancia feliz, alegre y sin violencia.

Además, hizo una invitación a las y los Reyes Magos a entregar juguetes que no tengan roles de género, para garantizar una educación sin roles predeterminados.

“A las niñas no solo les demos, muñecas y juegos de té, y a los niños no solo les demos, carritos, y mucho menos, armas de juguete. Queremos que reciban juguetes que los ayuden a imaginar, a crear, a ser felices y a divertirse”, dijo.

En su oportunidad, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México, Julián Castañón Fernández, destacó que México tiene dos panes ceremoniales: el pan de muerto y la rosca de Reyes, esta última que concluye “con redondez” el tradicional puente Guadalupe-Reyes.

