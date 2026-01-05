Más Información

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

AIFA va por consultoría para atraer pasajeros; también busca seducir a aerolíneas

Pese a riesgos, Tren Interoceánico no detuvo operaciones; alistan denuncias

Trump demanda a Delcy Rodríguez “acceso total” a petróleo venezolano; ella propone cooperación

Trump reparte amenazas tras operación en Venezuela; presiona a México, amaga a Colombia y dice que Cuba “está a punto de caer”

Una chavista al frente, en tiempos turbulentos; mira el perfil de Delcy Rodríguez

En Caracas, largas filas en comercios e incertidumbre

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

La mañanera de Sheinbaum, 05 de enero, minuto a minuto

México y 5 países, contra intento de Trump de controlar crudo de Venezuela

, presidente de Colombia, indicó que esperará para responder a la "amenaza ilegítima de Trump" sobre intervenir en el país, con el fin de saber "si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional".

Por medio de redes sociales, el Mandatario colombiano también realizó la solicitud al secretario de Estado de Estados Unidos (EU), , para leer la Constitución de Colombia debido a que su información está equivocada.

De acuerdo con la publicación de X de Petro, la visión de Rubio es “producto de intereses ligados con la mafia que quieren la ruptura de relaciones entre EU y Colombia para que elde la cocaína se dispare en el mundo”.

El presidente de aclaró que destituyó a varios coroneles de inteligencia de su policía por vender información falsa contra el Estado.

Lee también

Colombia y su apoyo al Presidente y al pueblo

Gustavo Petro mencionó que “Si ustedes (EU) bombardean uno solo de estos grupos sin suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al Presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”.

Además de que los comandantes que prefieran la bandera de a la de Colombia serán retirados inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. Debido a que la constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular.

Petro reveló que tiene “una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra”.

Lee también

Presidente como comandante supremo

De acuerdo a la constitución de Colombia, el presidente es el comandante supremo de las y de policía del país desde hace 34 años cuando el movimiento dejó las armas en la insurgencia y firmar un pacto: una nueva constitución por elección popular de la Asamblea Nacional Constituyente.

Petro mencionó que “mi movimiento, el M19, antes levantado en armas insurgentes, ganó la primera votación relativa por listas de constituyentes elegidos por el pueblo. Fue nuestro primer triunfo electoral.”.

“He ordenado respetando todas las normas del y con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos en su táctica reclutan menores de edad para que no se bombardée a sus cabecillas”, escribió.

