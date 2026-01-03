La Comisión de Marina del Senado de la República suspendió la reunión extraordinaria programada para este lunes, en la que se tenía previsto discutir y, en su caso, aprobar un dictamen para que tropas de Estados Unidos (EU) ingresen armados a México con la finalidad de capacitar a militares mexicanos.

Asimismo, se suspendió discutir el dictamen, que es sería objeto también de un periodo extraordinario de ambas cámaras el próximo 13 de enero, que a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoriza la salida de tropas mexicanas a Estados Unidos.

Cabe destacar que la cancelación de dichos trabajos legislativos se hace en medio de la intervención militar de EU en Venezuela y el derrocamiento de Nicolás Maduro como presidente de ese país.

Alejandro Murat, integrante de la Comisión de Marina y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, confirmó que la sesión extraordinaria quedó suspendida sin nueva fecha para su realización.

La reunión estaba citada para este lunes a las 12:00 horas, y el orden del día incluía los siguientes puntos: El ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL’s y del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, a efecto de que participen en el evento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

Tal evento se realizaría en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México (Edomex); en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, en Champotón, Campeche, y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche, el cual que se desarrollará en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

La solicitud detalla que, de contar con la autorización del Senado de la República, ingresaría a territorio nacional una delegación conformada por 19 elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL's y 10 elementos del 7mo de Grupo de Fuerzas Especiales, de la Marina de los Estados Unidos de América.

La delegación, agrega, ingresaría con armamento a bordo de una aeronave militar "Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, aterrizando el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México. La delegación de la Marina de los Estados Unidos de América retornaría a su país el 15 de abril de 2026.

Asimismo, el dictamen relativo a la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo Federal permitiera el ingreso a México de tropas de grupos de fuerzas especiales de la Marina de los Estados Unidos de América.

Análisis y votación del dictamen para permitir la salida de tropas de la Armada de México al extranjero, a fin de participar en el evento denominado “Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, a celebrarse del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos.

