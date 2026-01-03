Ataque de EU a Venezuela: ¿qué es el derecho internacional, conjunto de normas que el Gobierno de México pide respetar?

Este 3 de enero, se registraron explosiones en varias partes de Caracas, Venezuela ocasionadas por el Ejército de Estados Unidos. Este hecho derivo a la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Luego de que se diera a conocer el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, el Gobierno de México condenó y lanzó un rechazo contundente a las acciones militares llevadas a cabo de manera unilateral en las últimas horas por las fuerzas armadas estadounidenses.

Mediante un pronunciamiento oficial, el gobierno mexicano destacó que, en congruencia con sus principios de política exterior y su tradición pacifista, exhorta de manera urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y objetivos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y a cesar cualquier acción de agresión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela.

En tanto, recordó que América Latina y el Caribe han sido declarados una zona de paz, sustentada en el respeto mutuo entre los Estados, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso o la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar representa un grave riesgo para la estabilidad regional.

¿Qué es el derecho internacional?

De acuerdo con las Naciones Unidas, el derecho internacional define las responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones entre ellos, y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales.

“Sus competencias comprenden una gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran los derechos humanos, el desarme, el delito internacional, los refugiados, las migraciones, los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra”, explicó la organización.

Asimismo, regula los bienes comunes mundiales, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional.

