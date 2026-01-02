La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, en coordinación interinstitucional, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan acciones para atender a la población afectada por el sismo de magnitud 6.5, con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero.

En un comunicado, la CNPC señaló que de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de Guerrero, se reportan 144 viviendas con daños de nivel bajo y medio en esta entidad.

Las autoridades federales, estatales y municipales permanecen atentas con el fin de atender cualquier solicitud de apoyo por parte de la población de los 16 municipios de la entidad que registraron algún efecto a causa de dicho movimiento telúrico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) refirió que las fallas en el suministro eléctrico han sido restablecidas en su totalidad, como parte de las acciones inmediatas de respuesta.

Además, mil 83 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional (GN) apoyados con 128 vehículos, se encuentran desplegados en Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México, donde aplican el Plan DN-III-E en su fase de atención.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) desplegó tres Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE), integradas por 30 elementos cada una.

Una de estas brigadas fue movilizada al municipio de San Marcos, Guerrero, para la atención directa a la población, trasladándose en dos vehículos tipo Comando y una ambulancia.

Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la integridad y el bienestar de las familias. Se mantienen activos el Plan DN-III-E y el Plan Marina, en su fase de atención, mediante la ejecución de las acciones: Coordinación permanente con autoridades de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de Policía municipal y estatal.

También recorridos terrestres para la evaluación de daños en viviendas, infraestructura y estructuras públicas, monitoreo en zonas cercanas al epicentro, para verificar posibles afectaciones adicionales.

Evaluación de daños estructurales, identificación de necesidades prioritarias de la población, apoyo aéreo para la evaluación de daños.

Además, atención médica a las y los habitantes, y retiro de escombros. La Semar movilizó el helicóptero MI-17, el cual llevó a cabo sobrevuelos de reconocimiento en el municipio de San Marcos, efectuando acciones de evaluación de daños y apoyo a la población civil.

El Centro Regulador de Incidencias de Mantenimiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que, de las 51 Unidades Médicas en el estado de Guerrero, 20 no presentan daños, 25 se encuentran pendientes de reporte y 6 registran daños no estructurales.

En Morelos, de un total de 29 Unidades Médicas, una presenta daños no estructurales; mientras que en Puebla, de las 40 Unidades Médicas, dos reportan daños menores.

En Oaxaca, una de las 51 Unidades Médicas reporta daños no estructurales; en el Estado de México, dos de las 41 Unidades Médicas presentan daños menores y en la Ciudad de México, 10 Unidades Médicas registran daños no estructurales.

El gobierno federal refrendó su compromiso de trabajar coordinadamente con las autoridades estatales y municipales para salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de la población.

Así como para restablecer las condiciones de normalidad en las zonas afectadas, manteniendo una atención permanente y oportuna ante cualquier eventualidad.

