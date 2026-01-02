Desde semáforo caído hasta fisuras en edificios: las afectaciones en CDMX tras el sismo de 6.5

Más Información

La mañana de este 2 de enero, se registró un fuerte sismo magnitud 6.5 en la , provocando afectaciones en distintas zonas de la metrópoli.

A través de la plataforma X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el temblor alcanzó una magnitud de 6.5 grados, con epicentro ubicado a 15 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, registrado a las 7:58 horas.

Las afectaciones en CDMX tras el sismo de 6.5

Por medio de la misma red social, usuarios compartieron las afectaciones que trajo consigo el movimiento telúrico.

En las calles La Morena y Enrique Rébsamen, de la colonia Narvarte, se reportó la caída de un semáforo durante el intenso temblor.

Aunado a ello, se registraron fisuras en las instalaciones del Centro Médico Nacional La Raza.

Asimismo, la cuenta de Nmás reportó la caída de mampostería en el edificio Veracruz, en la Unidad Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

En tanto, @AztecaNoticias dio a conocer la caída de un árbol en el cruce las las calles Monrovia y Emperadores.

Foto: X
Así ha sido las afectaciones en todo México

Tras el intenso temblor, automovilistas reportaron la caída de rocas en el kilómetro 300 de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Foto: ESPECIAL
