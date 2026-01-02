Desde semáforo caído hasta fisuras en edificios: las afectaciones en CDMX tras el sismo de 6.5

La mañana de este 2 de enero, se registró un fuerte sismo magnitud 6.5 en la Ciudad de México, provocando afectaciones en distintas zonas de la metrópoli.

A través de la plataforma X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el temblor alcanzó una magnitud de 6.5 grados, con epicentro ubicado a 15 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, registrado a las 7:58 horas.

Las afectaciones en CDMX tras el sismo de 6.5

Por medio de la misma red social, usuarios compartieron las afectaciones que trajo consigo el movimiento telúrico.

En las calles La Morena y Enrique Rébsamen, de la colonia Narvarte, se reportó la caída de un semáforo durante el intenso temblor.

El momento cuando cae el semáforo tras el #Sismo en la CDMX https://t.co/gPtF7NwhZ3 pic.twitter.com/GmMwpzOq4G — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) January 2, 2026

Aunado a ello, se registraron fisuras en las instalaciones del Centro Médico Nacional La Raza.

Reportan leves afectaciones en las instalaciones del Centro Médico Nacional La Raza tras el sismo vivido la mañana de este 2 de enero#sismo #temblor pic.twitter.com/DbfiBYOin7 — El Gráfico (@elgmx) January 2, 2026

Asimismo, la cuenta de Nmás reportó la caída de mampostería en el edificio Veracruz, en la Unidad Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Luego del fuerte sismo de este viernes, se registró la caída de mampostería en el edificio Veracruz, en la Unidad Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/2yQw5whUsw — NMás (@nmas) January 2, 2026

En tanto, @AztecaNoticias dio a conocer la caída de un árbol en el cruce las las calles Monrovia y Emperadores.

Foto: X

Así ha sido las afectaciones en todo México

Tras el intenso temblor, automovilistas reportaron la caída de rocas en el kilómetro 300 de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Foto: ESPECIAL

