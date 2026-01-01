Pensión ISSSTE 2026: confirman pago doble para adultos mayores en enero; estas son las razones

El inicio de 2026 llega con una buena noticia para los adultos mayores afiliados al ISSSTE. Durante los primeros días de enero, miles de pensionados recibirán un pago doble de la Pensión ISSSTE, resultado de la suma de dos prestaciones clave que se entregan al arranque del año.

Este depósito doble incluye el pago correspondiente a la pensión de enero y la segunda parte del aguinaldo, un beneficio pendiente de 2025. La medida forma parte del esquema de prestaciones del ISSSTE, diseñado para garantizar liquidez a las personas pensionadas en los primeros días del año y apoyar sus gastos básicos tras la temporada decembrina.

¿Cuándo se entregará el pago doble de la Pensión ISSSTE?

El depósito del pago doble de la Pensión ISSSTE está programado para realizarse el viernes 2 de enero de 2026, fecha definida debido a que el 1 de enero es considerado día festivo, por lo que no hay operaciones bancarias en el país. Por esta razón, el ISSSTE ajustó su calendario para garantizar que los pensionados reciban sus recursos en el primer día hábil del año.

No obstante, en caso de que el aguinaldo no se deposite junto con la pensión, el organismo cuenta con un plazo máximo hasta el 15 de enero de 2026 para completar la entrega del monto restante.

Esquema de pagos de la Pensión ISSSTE 2026

La Pensión ISSSTE se deposita de forma mensual y directa en cuenta bancaria, un mecanismo que permite a los adultos mayores disponer de sus recursos de manera segura y puntual. De acuerdo con el esquema habitual del ISSSTE, los pagos suelen realizarse al final del mes previo o en los primeros días del mes que corresponde, dependiendo del calendario bancario.

Para 2026, el calendario tentativo de pagos de la Pensión ISSSTE quedaría distribuido de la siguiente manera:

Inicio de enero : depósito de la pensión de enero junto con la segunda parte del aguinaldo 2025 (2 de enero)

: depósito de la junto con la (2 de enero) Finales de enero : pago correspondiente a febrero (30 de enero)

: pago correspondiente a (30 de enero) Última semana de febrero : depósito de marzo (27 de febrero)

: depósito de (27 de febrero) Cierre de marzo : pago de abril (31 de marzo)

: pago de (31 de marzo) Finales de abril : depósito de mayo (30 de abril)

: depósito de (30 de abril) Cierre de mayo : pago de junio (29 de mayo)

: pago de (29 de mayo) Finales de junio : depósito de julio (30 de junio)

: depósito de (30 de junio) Cierre de julio : pago de agosto (31 de julio)

: pago de (31 de julio) Últimos días de agosto : depósito de septiembre (31 de agosto)

: depósito de (31 de agosto) Cierre de septiembre : pago de octubre (30 de septiembre)

: pago de (30 de septiembre) Finales de octubre : depósito de noviembre (30 de octubre)

: depósito de (30 de octubre) Primera quincena de noviembre : pago del aguinaldo 2026

: pago del Cierre de noviembre: depósito correspondiente a diciembre (30 de noviembre)

