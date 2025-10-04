¿Qué pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán un aumento en 2026?

Más Información

El gobierno federal confirmó que a partir del 2026 las pensiones para jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social () y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), registrarán un aumento.

Este incremento se dará gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) y entrará en vigor a partir de enero de 2026.

Este beneficio entrará en vigor a partir de enero de 2026. Foto: El Universal

¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB)?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Conasar), el Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público que le da acceso a los trabajadores a mejores pensiones para permitirles vivir una vejez digna.

Con los recursos de este fondo, el gobierno federal otorga un complemento económico solidario, que se suma al monto de la pensión que corresponda a la persona trabajadora. Esto pretende "hacer justicia y contribuir a una vida digna acorde con la política del bienestar".

Este fondo brinda un complemento económico a la pensión de las personas trabajadoras, con el fin de que puedan recibir hasta $17,364.00 mensuales. Esta cantidad corresponde al salario mensual promedio reportado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 2025, y deberá actualizarse cada 1º de enero conforme a la inflación proyectada para el año en curso.

¿Qué pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán este aumento a partir del 2026?

Este beneficio está dirigido a las personas que:

  • Cotizaron en el IMSS a partir del 1° de julio de 1997.
  • Se encuentran en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE desde el 1° de abril de 2007.

Este fondo busca complementar económicamente la pensión de una persona trabajadora base, para que cuente con hasta 17 mil 364 pesos mensuales -un monto que equivale al salario mensual promedio registrado durante el 2025 por el IMSS.

Este fondo busca contribuir al acceso a una vejez digna de las personas trabajadoras. Foto: Conasar
Este fondo busca contribuir al acceso a una vejez digna de las personas trabajadoras. Foto: Conasar

