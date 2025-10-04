¿Quién era Karolina Krzyzak, la joven vegana de 27 años que murió tras pesar 22 kilos?

Una mujer de 27 años falleció en una habitación de hotel tras sufrir de malnutrición severa provocada por seguir una estricta dieta frutariana, es decir, basada únicamente en frutas crudas.

La joven fue identificada como Karolina Krzyzak y al momento de su hallazgo, en el recinto de hospedaje Sumberkima Hill Resort de Bali, Indonesia, apenas pesaba 22 kilos.

De acuerdo con el medio británico, The Sun, desde su llegada al alojamiento se le avisó al personal de las medidas extremas en la dieta de Karolina, sin embargo, no pareció tan inusual, pues al ser un recinto enfocado en el bienestar, es frecuente que reciban este tipo de indicaciones.

Lee también ¿Quién era Jenifer Rivas, la presentadora de TV que murió a los 21 años?

La joven se encontraba en condiciones severas de desnutrición. Foto: Instagram

¿Quién era Karolina Krzyzak?

Karolina Krzyzak era una joven de 27 años originaria de Varsovia, Polonia.

De acuerdo con el mismo reporte, la exalumna de la Universidad de Leeds -en Inglaterra-, llevaba años sufriendo de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), los cuales eventualmente condujeron a su muerte.

Con la finalidad de conocer y conectar con más personas que compartieran su visión de estilo de vida y su pasión por el veganismo, Karolina viajó a Bali.

Lee también CURP Biométrica 2025: ¿por qué es obligatoria en octubre y cómo puedes tramitarla?

Sin embargo, desde su llegada y a lo largo de su estancia, el personal del hotel quedó sorprendido por su aspecto "demacrado" y preocupante.

Trabajadores del recinto confesaron que en una noche la joven estaba tan débil que tuvo que ser trasladada a su habitación por el recepcionista, ya que no podía hacerlo por sí misma.

También se mencionó que en diversas ocasiones los miembros del personal imploraron a Karolina que consultará asesoría médica. Lamentablemente, todas las peticiones recibían la misma respuesta negativa.

Lee también ¿De cuánto es la multa por traer vidrios polarizados en tu auto? Esto se sabe

De acuerdo con sus familiares y amigos, no está claro qué la motivó a cambiar su dieta al frutarianismo y debido a su delicado estado de salud, también hicieron muchos esfuerzos por hacerla cambiar de opinión.

Desafortunadamente, tras su llegada a Bali en diciembre de 2024, era demasiado tarde.

Karolina falleció tres días después de su registro en el Sumberkima Hill Resort. Fue hallada muerta en su cuarto del hotel después de que un amigo local de la joven marcara al hotel para expresar su preocupación, pues no se había comunicado.

También te interesará:

Perrito se pierde por tres semanas y reaparece como inspector en terminal de autobuses en Yucatán

¿Qué alimentos son dañinos para tu gato? Conoce la lista aquí

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr