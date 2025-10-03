¿Quién era Jenifer Rivas, la presentadora de TV que murió a los 21 años?

El pasado 1 de octubre, la reconocida Tiktoker y presentadora de televisión, Jenifer Rivas falleció a la edad de 21 años.

De acuerdo con diferentes medios locales, la joven murió en el interior de su domicilio, ubicado en El Picacho, en Honduras. Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales del deceso.

¿Quién era Jenifer Rivas?

Además de ser presentadora de televisión en su país, la joven solía compartir contenido en redes sociales como Instagram o Tiktok; la mayoría de sus historias y publicaciones eran sobre sus viajes y su día a día.

Lee también ¿Por qué se viste de rosa este 3 de octubre? Conoce la curiosa razón

La presentadora también era estudiante de periodismo. Ante ello, la Asociación de Estudiantes de Periodismo Unah-Cu, compartió su sentir por la pérdida:

¿Quién era Jenifer Rivas, presentadora de televisión que murió a los 21 años?. Fb: Asociación de Estudiantes de Periodismo Unah-CU

Más detalles sobre su deceso

De acuerdo con el noticiero La Tarde, programa que se transmite en Honduras, la tiktoker había comentado que tenía ataques epilépticos y que estaba medicada.

De acuerdo con diferentes reportes, la tiktoker consumió bebidas alcohólicas ese mismo día, situación que no era recomendable por los medicamentos que tomaba.

La noticia conmocionó a los más de 100 mil seguidores que tenía en Tiktok y a las casi 17 mil personas que la seguían en Instagram.

Lee también Video de TikTok: Jóvenes convierten vagón del Metro CDMX en salón de clases; explican funcionamiento de la bobina de Tesla

¿Quién era Jenifer Rivas, presentadora de televisión que murió a los 21 años?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr