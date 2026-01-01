Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos oficial para este año

Tras las fiestas de fin de año, enero representa un reto económico importante para diversas personas en el territorio mexicano. Sin embargo, los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tendrán por qué preocuparse, pues el primer depósito de la pensión está más cerca de lo que se piensa.

Calendario de pagos de la Pensión IMSS 2026

Como es costumbre, la institución médica realiza sus depósitos al inicio de cada mes. Para los adultos mayores afiliados al IMSS, el primer pago del año 2026 se realizará el viernes 2 de enero. De acuerdo con el calendario oficial, este año el esquema de pagos se repartirá de la siguiente manera:

Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

¿Habrá aumento para los pensionados del IMSS en 2026?

Si. Los incrementos dependen del tipo de pensión y de los indicadores económicos oficiales publicados a finales de 2025. A continuación, se mostrarán los aumentos oficiales que se tienen previstos para el año 2026.

Lee también: Pensión ISSSTE 2026: confirman pago doble para adultos mayores en enero; estas son las razones

Este es el calendario oficial de pagos de la pensión IMSS para 2026. Foto: IMSS

A partir de este jueves 1 de enero del 2026, el salario mínimo general en México tendrá un incremento del 13%, como parte de la política laboral del Gobierno Federal, lo que beneficiará a gran parte de los trabajadores retirados que reciben la pensión mínima garantizada bajo el régimen de la Ley 73.

Para las personas que cuentan con más de un salario mínimo, el ajuste se realiza anualmente en el mes de febrero, basado en el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año anterior. Para enero de 2026, se estima un ajuste inflacionario entre el 3.9% y el 4.5%, correspondiente a la inflación acumulada en 2025.

Por otro lado, también será posible aumentar el monto de la pensión base en 2026 a través del ya conocido programa de "Asignaciones Familiares" para los que están bajo la Ley 73, en el caso de que se cuenten con dependientes económicos, donde se entrega un porcentaje extra dependiendo del parentesco:

Esposa o concubina: un 15% adicional

Hijos menores de 16 años: un 10% adicional por cada hijo

por cada hijo Hijos entre 16 y 25 años (que estén estudiando en el Sistema Educativo Nacional: un 10% adicional por cada hijo

por cada hijo Hijos con discapacidad: un 10% adicional

Padres del pensionado: un 10% por cada uno

Lee también: Salario Mínimo 2026 en México: ¿cuándo entra en vigor, a quiénes beneficiará y cuánto subirá?

Conoce el calendario oficial de pagos para el 2026. Foto: Canva

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm