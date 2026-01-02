Sismo de 6.5 en CDMX: ¿cómo proteger a las mascotas durante un temblor?

Durante la mañana de este 2 de enero, un sismo de 6.5 grados sacudió a la CDMX, sorprendiendo a miles de familias, que evacuaron sus hogares para mantenerse a salvo durante el movimiento telúrico.

En ese sentido, en algunas ocasiones los animales de compañía suelen ser olvidados durante la emergencia y poniendo en riesgo su integridad, ante ello es necesario resaltar la importancia de la implementación de protocolos de seguridad enfocados a los cuidados de las mascotas.

Referente a este tema, en entrevista para El Universal la MVZ Fernanda Guadarrama de @VetoftheWild, compartió algunos consejos clave para proteger a las mascotas durante un sismo.

Las mascotas pueden brindar apoyo emocional en momentos críticos. Foto: iStock

Consejos para cuidar a las mascotas durante un sismo

La experta, hizo énfasis en que las mascotas son parte de la familia, por lo cual señaló la importancia de tomarlas en cuenta dentro del plan de contingencia de cada hogar, pues la prevención es clave durante las situaciones de riesgo como los sismos.

Durante un temblor los animales pueden llegar a presentar traumas, problemas respiratorios y digestivos, como consecuencia de estos eventos, ya que se trata de situaciones en las que las mascotas suelen cambiar su comportamiento por el estrés que representan.

“Evita cargarlos y salir corriendo con tus mascotas para evitar accidentes, la prevención es vital y desde antes de que se presenten estas situaciones, lo mejor es acostumbrarlos a entrar a una transportadora o ponerles la correa para llevarlos a la zona de seguridad” mencionó.

Aprende a cuidar a las mascotasdurante un sismo. Foto: Pixabay

Preparar un kit de emergencia es importante para asegurar el bienestar de tu peludo ante el riego: “debemos preparar una mochilita con agua, croquetas o alimento en lata para 3 o 4 días, platos, una manta, su cartilla de vacunación y en casos de que la mascota esté bajo tratamiento médico, deberá incluir algunas dosis de su medicamento", explicó la MVZ.

Asimismo, la placa de identificación es un elemento fundamental que debe portar tu mascota en todo momento con datos como el nombre del propietario, teléfono y dirección de manera legible. “Ahora son muy usados los dispositivos como el AirTag para dar con su localización en casos de emergencia", añadió.

Por último, la experta en cuidado animal hizo hincapié en no forzar conductas en las mascotas si se encuentra asustada o en pánico para evitar que reaccionen de forma agresiva hacia sus dueños y otras personas.

