La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, refrendó el compromiso de las legisladoras y los legisladores de trabajar a favor del país y subrayó que la Cámara Alta seguirá legislando por la justicia y la transformación de México en 2026.

“Seguiremos trabajando de manera muy fuerte a favor del pueblo de México, por la Cuarta Transformación”, expresó la senadora en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Castillo Juárez detalló que en el recién finalizado Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, el Senado de la República celebró 44 sesiones, de las cuales 36 fueron de carácter ordinario, siete Sesiones Solemnes y una de Congreso General.

Ley de Amparo y Ley de Aguas, entre lo más destacado este periodo

Durante estas sesiones, fueron aprobadas, entre otras, reformas a la Ley de Amparo, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, otros ordenamientos como la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.

Asimismo se aprobó una reforma que adiciona y deroga diferentes disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, “que reflejan el trabajo constante, la responsabilidad y el compromiso de las y los senadores con México”, subrayó la legisladora.

Laura Itzel Castillo aseguró que en 2026, la Cámara de Senadores seguirá legislando por la justicia y la transformación del país.

