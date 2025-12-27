Más Información

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

La presidenta del , Laura Itzel Castillo Juárez, refrendó el compromiso de las legisladoras y los legisladores de trabajar a favor del país y subrayó que la Cámara Alta seguirá legislando por la justicia y la transformación de México en 2026.

“Seguiremos trabajando de manera muy fuerte a favor del pueblo de México, por la Cuarta Transformación”, expresó la senadora en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Castillo Juárez detalló que en el recién finalizado Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, el Senado de la República celebró 44 sesiones, de las cuales 36 fueron de carácter ordinario, siete Sesiones Solemnes y una de Congreso General.

Lee también

Ley de Amparo y Ley de Aguas, entre lo más destacado este periodo

Durante estas sesiones, fueron aprobadas, entre otras, reformas a la Ley de Amparo, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, otros ordenamientos como la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.

Asimismo se aprobó una reforma que adiciona y deroga diferentes disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, “que reflejan el trabajo constante, la responsabilidad y el compromiso de las y los senadores con México”, subrayó la legisladora.

Laura Itzel Castillo aseguró que en 2026, la Cámara de Senadores seguirá legislando por la justicia y la transformación del país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]