Washington.- El presidente estadounidense, , se burló este martes de la forma en que el depuesto líder venezolano , capturado por las fuerzas estadounidenses y procesado en , bailaba mientras la Administración de EU intensificaba sus amenazas contra él, y aseguró que Maduro "intenta imitarlo".

"Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas", aseguró Trump durante su discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington.

Según una información publicada por el New York Times, los recientes bailes del , Nicolás Maduro, al son de "no war; yes peace" o "no crazy war" hicieron perder la paciencia a algunos de los asesores del republicano, quien decidió dar luz verde a la operación militar para capturar a Maduro en la madrugada del viernes al sábado.

Algunos de los asesores más cercanos de Trump consideraron que los bailes de Maduro ante las cámaras eran una señal de que se estaba burlando de sus presiones para que abandonara el poder.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baila después de hablar en un mitin político en Rocky Mount, Carolina del Norte, el 19 de diciembre pasado. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baila después de hablar en un mitin político en Rocky Mount, Carolina del Norte, el 19 de diciembre pasado. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

El propio Trump ha protagonizado varios momentos moviéndose con su baile particular, como durante la celebración del sorteo del el pasado mes de diciembre.

A finales de 2025, en plena escalada de tensiones entre Caracas y Washington, Maduro protagonizó varios actos públicos en el Palacio de Miraflores y en marchas oficiales en los que bailó al ritmo de remixes construidos con citas de sus discursos, y hasta llegó a dedicarle a los estadounidenses un fragmento de la canción "Imagine" de John Lennon.

En su intervención ante los congresistas, el presidente volvió a elogiar la incursión en Venezuela e insistió en que Maduro era un hombre violento y que "torturaba" a personas: "Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada, pero ha torturado a gente", aseguró.

El lunes, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, luego de pasar 48 horas desde su captura en Caracas.

