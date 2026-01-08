Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

Tren Interoceánico: Sheinbaum pide celeridad a FGR tras descarrilamiento; no es necesario que víctimas se acerquen a abogados, insiste

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

China denuncia incautación de petrolero ruso; defiende cooperación energética con Moscú

Captura de Nicolás Maduro en Venezuela: ¿Qué es "Pizza Index", la curiosa teoría que “predice” un operativo militar inminente de EU?

afirmó que la presidenta interina de , Delcy Rodríguez, visitará Bogotá para reunirse con el mandatario Gustavo Petro, luego del arresto de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Sin precisar una fecha, la Presidencia colombiana sostuvo en un comunicado que Petro recibirá a su homóloga en el palacio de gobierno "con el fin de contribuir a una salida a la crisis política de Venezuela".

El líder colombiano intenta asumir un rol protagónico en las relaciones entre Washington y Caracas luego de haber conversado telefónicamente el miércoles con Donald Trump, quien lo había amenazado antes con una acción militar en su país.

Esa primera llamada entre los mandatarios desde que Trump asumió a comienzos de 2025 menguó las tensiones entre ambos países históricamente cercanos.

Delcy Rodríguez juró como mandataria “encargada” ante su hermano, Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, en Caracas. Foto: AFP
Previamente, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, había confirmado una invitación a la presidenta encargada venezolana, para que visite el país, y el ofrecimiento del gobierno del presidente Petro de mediar en la crisis de la nación petrolera.

"Con la nueva presidenta del país vecino de Venezuela, el presidente ha hablado para invitarla a que venga al país pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes que tenemos como países y como pueblos hermanos", dijo la canciller en una rueda de prensa en Bogotá.

Según Villavicencio, Rodríguez "aún no ha respondido" a la invitación que le hizo Petro, ni tampoco confirmó si ese acercamiento implica un reconocimiento por parte de Colombia de la mandataria encargada de Venezuela, una decisión que es competencia de Petro.

"La invitación está hecha, de la misma manera que hace unas semanas se invitó al presidente Donald Trump a que venga a visitarnos a Colombia, a que nos conozca, a que podamos establecer un diálogo mucho más presencial, más directo", manifestó en la rueda de prensa convocada para hablar de los preparativos para la reunión que Petro tendrá con su homólogo estadounidense en una fecha aún por definir en la Casa Blanca.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AP/EFE
Petro dijo anoche que conversó hace dos días con Rodríguez, ocasión en la que la invitó a Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.

"En cuanto al papel de mediador con Venezuela, lo ofrecemos, pero lógicamente una mediación debe ser aceptada por las partes", afirmó hoy la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.

La funcionaria subrayó que la experiencia de Colombia "en procesos de negociación y de paz" puede ser útil en el momento que vive Venezuela, país con el que tiene una frontera de 2 mil 219 kilómetros, vínculos históricos y problemas comunes.

"Si ellos tienen a bien que Colombia pueda hacer esa labor, la haremos, pero es una decisión que deben tomar las partes internamente en Venezuela", concluyó la canciller.

