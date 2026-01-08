Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país.

El también jefe negociador del chavismo y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, detalló que los procesos de excarcelación están “ocurriendo desde este mismo momento”.

