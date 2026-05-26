El gigante petrolero British Petroleum (BP) anunció la destitución "con efecto inmediato" de su presidente, Albert Manifold, debido a "graves preocupaciones" relacionadas con su gobernanza y su "conducta".

La decisión de destituir al presidente de la empresa llegó tras una votación "por unanimidad" de su consejo de administración.

"El consejo quedó sorprendido y decepcionado al enterarse de la existencia de problemas de supervisión en materia de gobernanza y conducta que considera inaceptables", explicó Amanda Blanc, una de las administradoras citadas en el comunicado, que no detalla los hechos reprochados a Manifold.

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Tras la destitución, las acciones de la empresa cayeron más de un 6% a media jornada, después de haber retrocedido casi un 10% inmediatamente después del anuncio.

Manifold, de 63 años, había asumido la presidencia del consejo de administración el pasado 1 de octubre, sustituyendo al noruego Helge Lund, en el marco de una amplia reestructuración interna, tras un desastroso intento de giro hacia políticas más ecológicas.

Una nueva directora ejecutiva, la estadounidense Meg O'Neill, asumió el cargo a comienzos de abril, con la misión de implementar un plan de recuperación para el grupo.

El gigante británico, cuyos resultados han quedado rezagados en los últimos años frente a los de sus competidores, vio cómo su beneficio anual cayó un 86% en 2025 -después de haber descendido bruscamente un año antes-, lastrado por la bajada de los precios del petróleo y una fuerte carga vinculada a la transición energética.

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Tras llegar al cargo, Meg O'Neill tuvo que enfrentarse durante la asamblea general anual a un duro revés por parte de los accionistas, que rechazaron dos resoluciones consideradas como un retroceso en la transparencia, especialmente en lo relativo a su estrategia climática.

Por su parte, Manifold, que anteriormente fue director general del gigante irlandés de materiales de construcción CRH, entre 2014 y 2024, ya había afrontado una advertencia personal, al recibir la resolución sobre su elección más de un 18% de votos en contra.

El administrador Ian Tyler fue nombrado por el consejo para asumir el cargo de forma interina hasta el nombramiento del sucesor de Manifold.

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