La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy interesante” la primera encíclica del papa León XIV, en la que el pontífice advierte sobre los riesgos del poder tecnológico y plantea la necesidad de “desarmar” la inteligencia artificial mediante regulación y una reflexión ética centrada en el futuro de la humanidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó el carácter humanista del documento titulado “Magnifica Humanitas”, y aseguró que su contenido va más allá de la regulación tecnológica, al cuestionar quién controla actualmente las herramientas digitales y con qué fines se utilizan.

“Muy interesante. La encíclica del Papa se llama ‘Grandiosa Humanidad’. Imagínense nada más ese título. Para nosotros que somos humanistas, pues es un título excepcional”, expresó Sheinbaum.

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La presidenta subrayó que el texto papal pone sobre la mesa el papel de las grandes corporaciones privadas y transnacionales en el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología y los algoritmos digitales, sectores que —según leyó la mandataria— hoy concentran más capacidad de acción que muchos gobiernos.

Al citar fragmentos de la encíclica, Sheinbaum destacó el señalamiento del pontífice sobre cómo “el poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común”.

En ese contexto, la mandataria mexicana coincidió con el planteamiento del Papa respecto a que la discusión sobre inteligencia artificial no debe limitarse únicamente a aspectos regulatorios, sino a una reflexión más profunda sobre sus implicaciones sociales, económicas y humanas.

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“¿Quién detenta la inteligencia artificial? ¿Quién detenta las redes sociales? ¿Quién genera los algoritmos? Todo esto lo presenta el Papa”, citó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo federal resaltó que el documento también llama a evitar que el desarrollo tecnológico quede únicamente en manos de intereses económicos, sin considerar las consecuencias para la mayoría de la población.

“Su reflexión humanista al final es que no nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología, sino que nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad”, sostuvo.

Agregó: “Vale mucho la pena la encíclica, la reflexión y en otras ocasiones podemos seguir hablando de esto. ¿Y de qué tenemos que hacer desde México?”, concluyó.

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