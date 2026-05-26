Tras la renuncia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Serafín Tadeo Lazcano, este martes, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció que su lugar será ocupado por Alejandro Leal López.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal compartió imágenes del acto en el que también entregó el nombramiento de Comisionado de la Policía Estatal a Omar Castañeda Ríos, quien llega a ocupar el puesto que desempeñaba Jesús Amaya Guerrero.

La salida del secretario de seguridad fue anunciada desde ayer por el gobernador, quien aseguró que Tadeo Lazcano se va a la Ciudad de México ante ofrecimientos de un cargo federal.

Lee también Ola de calor en Tabasco obliga a modificar horarios escolares; consulta aquí los cambios

Pese al relevo, May Rodríguez afirmó que la estrategia está funcionando y que se dará continuidad para garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias tabasqueñas.

Cabe señalar que el nuevo secretario de Seguridad, Alejandro Leal López, se desempeñó antes como comisario jefe y director general de profesionalización en el Servicio de Protección Federal (SPF), órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

El gobernador también entregó el nombramiento de Comisionado de la Policía Estatal a Omar Castañeda Ríos. Foto: @TabascoJavier

Asimismo, en el año 2024 asumió funciones como director "B" u homólogo dentro de la corporación policial de la Ciudad de México.

De acuerdo con sus registros públicos disponibles en la plataforma del gobierno de la CDMX, su trayectoria en estas instituciones comenzó formalmente en marzo de 2006, fecha en la que ingresó como oficial operativo en la dirección de seguridad regional de la Policía Federal.

Lee también Adán Augusto reacciona a candidatura de Andy; ganará "caminando" la diputación en Tabasco, asegura

Por su parte, Tadeo Lazcano se va en medio de constantes denuncias de abusos policial, entre ellos el asesinato a balazos de un joven estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), a manos de policías estatales por pasarse un retén.

Cabe señalar que incluso este lunes, amigos y familiares del joven asesinado, iniciaron un éxodo hacía la Ciudad de México, a manera de protesta para exigir junto a otras víctimas de abusos policíacos que las autoridades federales intervengan para que haya justicia en Tabasco.

Además de las más de 182 ejecuciones, que se han registrado sólo de enero a abril de este año y los ajustes de cuentas entre los integrantes de distintos grupos criminales en la entidad, han dejado decenas de víctimas, al menos 10 ejecutados por decapitación.