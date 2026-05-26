La leyenda del jazz Sonny Rollins falleció este lunes a los 95 años en su residencia de Woodstock, Nueva York, según informó en un comunicado su publicista Terri Hinte, aunque no precisó la causa de la muerte.

Conocido como el “Coloso del saxofón”, Rollins desarrolló una extensa y reconocida carrera en el jazz que abarcó varias décadas y tuvo su periodo más productivo durante los años cincuenta, cuando acompañó a grandes figuras del género como Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Max Roach y Miles Davis, además de grabar algunos de sus álbumes más influyentes como líder.

Rollins, quien nació en Harlem, Nueva York, el 7 de septiembre de 1930, fue el menor de tres hijos de una pareja de migrantes provenientes de las Islas Vírgenes. Sus primeros pasos en la música fueron como pianista y posteriormente se inclinó por el saxofón tenor.

El sonido que lo caracterizó fue descrito como un estilo de “tono con vibrato ligero”; además, sus notas llenas y profundas fueron comparadas con las de Coleman Hawkins, considerado el primer gran saxofonista tenor del jazz.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó en el Registro Nacional de Grabaciones, en 2017, los álbumes "Sonny Rollins With the Modern Jazz Quartet", "Moving Out", "Work Time", "Sonny Rollins Plus 4" y "Tenor Madness", señalando que para los seguidores del género estas producciones se convirtieron en algunas de las más emblemáticas de su trayectoria.

Lee también BTS gana y celebra el amor en los AMAs

“La música que toco es muy grande para ser clasificada en cualquier estilo. Cada vez que tomo el saxo, quiero escuchar algo fresco”, expresó Rollins en una entrevista realizada en 2002.

Entre sus colaboraciones musicales también destacan las realizadas con Don Cherry, Coleman Hawkins, Ron Carter, Herbie Hancock y Elvin Jones. Además, fue el compositor de la banda sonora de la película británica "Alfie" de 1996.

En el comunicado, Hinte incluyó una frase del músico pronunciada en 2009: “Creo que cuando la vida de una persona creativa llega a su fin, esta continúa en la siguiente existencia. Soy de los que creen que esta vida no lo es todo. Una persona espiritual no piensa así”.

Lee también

rad