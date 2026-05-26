Las Army lo hacen de nuevo y logran que BTS gane los premios más importantes en los American Music Awards 2026.

Cinco años después de su última asistencia a la ceremonia, el grupo surcoreano regresó al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para llevarse nuevamente el premio a Artista del Año, el reconocimiento más importante de la noche, donde además conquistó Canción del Verano con “SWIM”, tema principal de su álbum ARIRANG.

Esta victoria marcó su primer gran triunfo como grupo tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Frente a una arena repleta y después de terminar el segundo de sus cuatro conciertos agotados en el Allegiant Stadium, RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook subieron juntos al escenario para recibir el galardón más importante de la ceremonia, compitiendo contra Bad Bunny, Taylor Swift, Bruno Mars y Lady Gaga.

Karol G agradeció desde el escenario el Premio Internacional a la Excelencia Artística. Foto: AFP

“Antes que nada, un saludo enorme a ARMY. Muchísimas gracias por todo el amor que le han dado a ‘SWIM’. Cuando la hicimos, teníamos mucha presión y estábamos tratando de descubrir qué tipo de música nos representaba mejor en ese momento. Lo único que creíamos entonces era que teníamos que seguir desafíandonos y seguir adelante”, mencionó RM.

Acto seguido, V complementó frente al micrófono con una breve frase que encapsuló la temática del sencillo: “Simplemente hay que seguir nadando”.

Al subir al estrado para recoger la estatuilla de Artista del Año, los músicos expresaron la gratitud y rememoraron el camino recorrido desde sus primeras apariciones en la escena estadounidense, haciendo alusión directa al peso de los votos del público en esta premiación.

Billy Idol fue homenajeado con el Lifetime Achievement Award. Maluma estrenó look en los AMAs, donde además cantó. Hilary Duff apareció de plateado en su regreso a la música. Tras recorrer la alfombra, Paula Abdul anunció un premio. Como pocas veces, Tito Double P posó a su llegada al evento. Teyana Taylor acudió orgullosa ante su primera nominación. Fotos: AFP y EFE

“Es un honor tener este preciado galardón una vez más después de que todos terminaron su servicio militar. Como dijo el legendario Busta Rhymes, es un premio votado por los fanáticos, así que nuestro mayor agradecimiento y gratitud, como siempre, va para los ARMY de todo el mundo. Nos han apoyado durante los últimos 13 años. Gracias por abrazar ARIRANG y cada canción de este álbum. Son muy grandes”, dijo RM.

Una noche latina

La colombiana Karol G logró el premio a la Artista Internacional de Excelencia, un reconocimiento que no se entregaba desde el año 2009 cuando le fue otorgado a Whitney Houston, además de conseguir el galardón a Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta.

“Esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida: un propósito”, declaró durante su discurso.

Shakira hizo historia al convertirse en la primera latina en ganar el premio a la Gira del Año, imponiéndose a producciones de Beyoncé, Lady Gaga, Oasis y Kendrick Lamar.

Por otro lado, “Golden”, tema principal de la película animada KPop Demon Hunters, ganó Canción del Año. La pieza interpretada por el grupo ficticio HUNTRIX, formado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, superó canciones de Taylor Swift y Morgan Wallen.

“Esta película, esta canción, se inspiran en los fans. Ustedes sellaron la ‘Honmoon’”, dijo EJAE en referencia a la barrera mística que aparece dentro de la historia.

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