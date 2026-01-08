Los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, "saludaron" este jueves la liberación de presos en Venezuela, informó la presidencia brasileña, tras una llamada telefónica para discutir la crisis en el país vecino.

Venezuela comenzó a liberar este jueves a detenidos por razones políticas, en lo que son las primeras excarcelaciones de presos venezolanos y extranjeros bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió funciones tras los bombardeos de Estados Unidos el sábado que condujeron a la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro.

Lula y Petro reiteraron su "gran preocupación" por el uso de la fuerza en Venezuela, lo que denunciaron como "un precedente extremamente peligroso para la paz y seguridad regional y para el orden internacional".

Sin embargo, saludaron el anuncio de la liberación de presos, al defender una resolución de la crisis venezolana "exclusivamente por medios pacíficos, negociación y respeto a la voluntad popular".

El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, no precisó cuántas personas ni quiénes quedan en libertad, pero agradeció gestiones de los gobiernos de España, Brasil y Catar.

Brasil venía insistiendo ante las autoridades venezolanas sobre la necesidad de excarcelar personas detenidas por motivos políticos para reducir tensiones internas y mejorar sus relaciones con los países vecinos, dijeron a la AFP dos fuentes del gobierno brasileño.

Esos llamados se intensificaron luego de que Maduro fuera declarado vencedor de las elecciones presidenciales de 2024, denunciadas como un fraude por la oposición y que no fueron reconocidas por gran parte de la comunidad internacional.

Brasil "nunca dejó de participar" en esos esfuerzos, buscando "presentarse como un interlocutor dispuesto al diálogo, sin renunciar a la defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica y la estabilidad regional", dijo una de las fuentes del gobierno.

Durante su conversación, Lula y Petro también reafirmaron "su intención de seguir cooperando en pro de la paz y de la estabilidad" en Venezuela, con la que comparten extensas fronteras.

Brasil envió 40 toneladas de insumos y medicamentos a Venezuela para repostar un centro de abastecimiento alcanzado por los bombardeos del sábado, según la nota de la presidencia.

