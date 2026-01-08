Más Información

Activan fase 1 de contingencia en la ZMVM; estas placas y engomado no circulan este 9 de enero

Activan fase 1 de contingencia en la ZMVM; estas placas y engomado no circulan este 9 de enero

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Rocío San Miguel y otros presos políticos liberados en Venezuela; esta es la lista preliminar divulgada

Rocío San Miguel y otros presos políticos liberados en Venezuela; esta es la lista preliminar divulgada

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

José Ramón López Beltrán vs Grok; hijo de AMLO protagoniza discusión con IA de X

José Ramón López Beltrán vs Grok; hijo de AMLO protagoniza discusión con IA de X

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

"Estamos en riesgo, porque la amenaza es real", afirmó Petro a NYT; llamada con Trump disipó crisis entre Colombia y Estados Unidos

"Estamos en riesgo, porque la amenaza es real", afirmó Petro a NYT; llamada con Trump disipó crisis entre Colombia y Estados Unidos

Detienen a 8 personas en protestas en Minneapolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Detienen a 8 personas en protestas en Minneapolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Los presidentes de Brasil y Colombia,y , "saludaron" este jueves la liberación de presos en Venezuela, informó la presidencia brasileña, tras una llamada telefónica para discutir la crisis en el país vecino.

Venezuela comenzó a liberar este jueves a detenidos por razones políticas, en lo que son las primeras excarcelaciones de presos venezolanos y extranjeros bajo el gobierno interino de que asumió funciones tras los bombardeos de Estados Unidos el sábado que condujeron a la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro.

Lula y Petro reiteraron su "gran preocupación" por el uso de la fuerza en Venezuela, lo que denunciaron como "un precedente extremamente peligroso para la paz y seguridad regional y para el orden internacional".

Lee también

Sin embargo, saludaron el anuncio de la liberación de presos, al defender una resolución de la crisis venezolana "exclusivamente por medios pacíficos, negociación y respeto a la voluntad popular".

El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, no precisó cuántas personas ni quiénes quedan en libertad, pero agradeció gestiones de los gobiernos de España, Brasil y Catar.

Brasil venía insistiendo ante las autoridades venezolanas sobre la necesidad de excarcelar personas detenidas por motivos políticos para reducir tensiones internas y mejorar sus relaciones con los países vecinos, dijeron a la AFP dos fuentes del gobierno brasileño.

Esos llamados se intensificaron luego de que fuera declarado vencedor de las elecciones presidenciales de 2024, denunciadas como un fraude por la oposición y que no fueron reconocidas por gran parte de la comunidad internacional.

Lee también

Brasil "nunca dejó de participar" en esos esfuerzos, buscando "presentarse como un interlocutor dispuesto al diálogo, sin renunciar a la defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica y la estabilidad regional", dijo una de las fuentes del gobierno.

Durante su conversación, Lula y Petro también reafirmaron "su intención de seguir cooperando en pro de la paz y de la estabilidad" en , con la que comparten extensas fronteras.

Brasil envió 40 toneladas de insumos y medicamentos a Venezuela para repostar un centro de abastecimiento alcanzado por los bombardeos del sábado, según la nota de la presidencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: requisitos, cómo tramitarla y en qué estados ya está disponible. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: requisitos, cómo tramitarla y en qué estados ya está disponible

Morena quiere que no trabajes en tu cumpleaños: proponen descanso obligatorio o pago doble. Foto: Especial

¿Descanso o pago doble en tu cumpleaños? Morena propone cambiar la Ley Federal del Trabajo

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

Tramita tu pasaporte mexicano por teléfono en 2026: precios, requisitos y pasos rápidos

Pasaporte americano/ iStock/Evgenia Parajanian

Estados Unidos anuncia ferias para tramitar el pasaporte americano: Fechas y lugares

Washington DC. iStock/ photovs

Viaja a Washington, DC este 2026: Tendrá celebraciones históricas y una gran renovación cultural