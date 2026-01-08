Más Información

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; "por ahora estoy bien", dice

Suman tres exfuncionarios de García Luna detenidos, acusados en presunta red de lavado; así operaban

Operativo "Cisne Negro", túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de "El Chapo" hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Conversaciones con EU, oportunidad para "diálogo necesario" sobre Groenlandia: Dinamarca; "nosotros pedimos reunión", dice el territorio

ICE mata a mujer estadounidense en Minneapolis; lo que hay que saber sobre el tiroteo fatal en medio de una redada

São Paulo. El presidente de Brasil, , vetó de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que podría aminorar la pena del expresidente , condenado a 27 años de prisión.

Según el proyecto de ley aprobado en diciembre por el parlamento brasileño, de mayoría conservadora, el tiempo de prisión para el líder ultraderechista podría caer a poco más de dos años, y también beneficiaría a otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las de 2022.

Lula firmó el veto durante una ceremonia oficial por el tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023 en , cuando miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron las sedes de los poderes públicos, constataron periodistas de la AFP.

