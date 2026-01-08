São Paulo. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que podría aminorar la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

Según el proyecto de ley aprobado en diciembre por el parlamento brasileño, de mayoría conservadora, el tiempo de prisión para el líder ultraderechista podría caer a poco más de dos años, y también beneficiaría a otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

Lula firmó el veto durante una ceremonia oficial por el tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron las sedes de los poderes públicos, constataron periodistas de la AFP.

