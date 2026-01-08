Más Información
Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016
Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro
Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo
Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice
Suman tres exfuncionarios de García Luna detenidos, acusados en presunta red de lavado; así operaban
Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años
Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos
Conversaciones con EU, oportunidad para "diálogo necesario" sobre Groenlandia: Dinamarca; "nosotros pedimos reunión", dice el territorio
São Paulo. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que podría aminorar la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.
Según el proyecto de ley aprobado en diciembre por el parlamento brasileño, de mayoría conservadora, el tiempo de prisión para el líder ultraderechista podría caer a poco más de dos años, y también beneficiaría a otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.
Lula firmó el veto durante una ceremonia oficial por el tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron las sedes de los poderes públicos, constataron periodistas de la AFP.
Jair Bolsonaro será sometido a procedimiento médico por crisis de hipo; "son 9 meses de lucha y angustia", lamenta su esposa
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]