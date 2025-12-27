Más Información

El expresidente brasileño , que purga una condena de 27 años de cárcel por intento de , será sometido este sábado a un procedimiento médico para tratar las crisis de hipo que padece desde hace meses, informó su esposa.

El exmandatario, de 70 años, salió por primera vez el miércoles de la prisión donde se encuentra desde finales de noviembre para una operarse una hernia inguinal en el , donde permanece internado.

La cirugía trascurrió sin incidentes el jueves y sus médicos indicaron que evaluarían en los días siguientes si era necesario otro procedimiento médico para tratar un hipo recurrente: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma.

"Mi amor acaba de ir al centro quirúrgico para realizar el bloqueo del nervio frénico", anunció este sábado en una publicación de Instagram la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, que lo acompaña en el hospital.

"Ya son nueve meses de lucha y angustia con hipo a diario", se lamentó la exprimera dama.

En septiembre, la corte suprema halló culpable a Bolsonaro de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP
En septiembre, la corte suprema halló culpable a Bolsonaro de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP

Secuelas del ataque en un mitin de 2018

El expresidente de ultraderecha (2019-2022) sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

El procedimiento de este sábado consiste en buscar el trayecto del nervio con un aparato de ultrasonido y, una vez localizado, inyectarle un analgésico, explicó el jueves a periodistas el médico de Bolsonaro, Claudio Birolini.

"El hipo es un síntoma de él que preocupa mucho, porque le genera mucho cansancio, perjudica el sueño (...) está siendo prácticamente agredido por ese hipo", dijo ese mismo día el doctor Brasil Caiado, que también atiende al exmandatario durante su internación en Brasilia.

Los médicos habían anticipado que decidirían el lunes si la intervención era necesaria. No dieron un tiempo estimado de duración.

Bolsonaro estuvo en arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre. Ingresó a prisión el 22 de noviembre, unos días antes de lo previsto debido a que trató de dañar su tobillera electrónica con un soldador.

En septiembre, la corte suprema lo halló culpable de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La trama fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares. El excapitán del ejército alega ser inocente y se dice "perseguido" por la corte suprema.

Una vez reciba el alta médica, Bolsonaro deberá volver a la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

