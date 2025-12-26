Más Información

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Con mariachi y pastel, celebra Mexicana segundo aniversario; transportó más de 800 mil pasajeros en los últimos dos años

Con mariachi y pastel, celebra Mexicana segundo aniversario; transportó más de 800 mil pasajeros en los últimos dos años

De Viola Davis a Billie Eilish; las celebridades que reconocieron la labor de Sheinbaum este 2025

De Viola Davis a Billie Eilish; las celebridades que reconocieron la labor de Sheinbaum este 2025

Alstom proveerá de trenes a México; firman contrato por 1.083 millones de dólares que incluye 33 de larga distancia y 14 suburbanos

Alstom proveerá de trenes a México; firman contrato por 1.083 millones de dólares que incluye 33 de larga distancia y 14 suburbanos

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Carambola en la autopista Córdoba-Veracruz deja 40 heridos; reportan 4 lesionados graves

Carambola en la autopista Córdoba-Veracruz deja 40 heridos; reportan 4 lesionados graves

Localizan a 5 de los 6 jóvenes reportados como desaparecidos en Tabasco; habían sido deportados de EU

Localizan a 5 de los 6 jóvenes reportados como desaparecidos en Tabasco; habían sido deportados de EU

El expresidente brasileño , quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo, comió y empezó la este viernes, un día después de ser operado previa autorización judicial de una hernia inguinal bilateral, según informaron los médicos.

El exmandatario, de 70 años, está en cuidados posoperatorios en el Hospital DF Star de Brasilia, donde fue intervenido el jueves, día de , para corregir dos hernias en la región de la ingle.

Según el último boletín, al exjefe de Estado (2019-2022) se le ha medicado para prevenir un cuadro de trombosis y se le ha ajustado el tratamiento para prevenir sus recurrentes crisis de hipo y el reflujo gastroesofágico.

Lee también

Por otro lado, la esposa del líder ultraderechista, Michelle Bolsonaro, informó este viernes en sus redes sociales que su marido también "ha conseguido alimentarse".

En los próximos días, el equipo médico evaluará la posibilidad de someterlo a otra intervención para bloquear de manera parcial un nervio del diafragma, con el fin de controlar esas crisis de hipo.

Bolsonaro abandonó el miércoles la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde está recluido desde finales de noviembre, para ser operado el jueves, en un procedimiento autorizado por el juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso por golpismo.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: AFP
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Imponen medidas especiales para el exmandatario durante su estancia en el hospital

El pasado 11 de septiembre, la Corte Suprema brasileña halló culpable al expresidente de "liderar" una conspiración golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, que además de condenado está inhabilitado, sufre desde hace meses diversos problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos aparentemente derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

De acuerdo con lo estipulado por el juez De Moraes, durante su ingreso hospitalario solo podrá estar acompañado permanentemente por su esposa.

Lee también

Cuatro de sus hijos, el senador Flávio y el ahora exconcejal de Río de Janeiro Carlos, así como Jair Renan y Laura, recibieron el permiso para visitar de manera puntual a su padre.

El magistrado prohibió además el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario.

Durante su estancia en la clínica, el líder de la extrema derecha estará vigilado las 24 horas del día por al menos dos policías en la puerta de su habitación.

Antes de operarse, uno de sus hijos, el senador Flávio, leyó en la puerta del hospital una carta escrita por su padre en la que reafirmó que el propio Flávio es su sucesor político y se presentará en su nombre a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Lula luchará por la reelección.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos