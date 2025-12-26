El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo, comió y empezó la rehabilitación este viernes, un día después de ser operado previa autorización judicial de una hernia inguinal bilateral, según informaron los médicos.

El exmandatario, de 70 años, está en cuidados posoperatorios en el Hospital DF Star de Brasilia, donde fue intervenido el jueves, día de Navidad, para corregir dos hernias en la región de la ingle.

Según el último boletín, al exjefe de Estado (2019-2022) se le ha medicado para prevenir un cuadro de trombosis y se le ha ajustado el tratamiento para prevenir sus recurrentes crisis de hipo y el reflujo gastroesofágico.

Por otro lado, la esposa del líder ultraderechista, Michelle Bolsonaro, informó este viernes en sus redes sociales que su marido también "ha conseguido alimentarse".

En los próximos días, el equipo médico evaluará la posibilidad de someterlo a otra intervención para bloquear de manera parcial un nervio del diafragma, con el fin de controlar esas crisis de hipo.

Bolsonaro abandonó el miércoles la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde está recluido desde finales de noviembre, para ser operado el jueves, en un procedimiento autorizado por el juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso por golpismo.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Imponen medidas especiales para el exmandatario durante su estancia en el hospital

El pasado 11 de septiembre, la Corte Suprema brasileña halló culpable al expresidente de "liderar" una conspiración golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, que además de condenado está inhabilitado, sufre desde hace meses diversos problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos aparentemente derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

De acuerdo con lo estipulado por el juez De Moraes, durante su ingreso hospitalario solo podrá estar acompañado permanentemente por su esposa.

Cuatro de sus hijos, el senador Flávio y el ahora exconcejal de Río de Janeiro Carlos, así como Jair Renan y Laura, recibieron el permiso para visitar de manera puntual a su padre.

El magistrado prohibió además el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario.

Durante su estancia en la clínica, el líder de la extrema derecha estará vigilado las 24 horas del día por al menos dos policías en la puerta de su habitación.

Antes de operarse, uno de sus hijos, el senador Flávio, leyó en la puerta del hospital una carta escrita por su padre en la que reafirmó que el propio Flávio es su sucesor político y se presentará en su nombre a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Lula luchará por la reelección.

