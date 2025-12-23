Más Información

Se dispara en México cifra de aseguramientos de fentanilo; expertos lo ligan con presión de EU

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Sanciona el INM extorsión contra migrantes; investiga a agentes

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Retiran propuesta de alternancia de género en Hidalgo

Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”

Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; “el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias”, dice

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Río de Janeiro.- El presidente de Brasil, , concedió este año el indulto navideño a presos en condición de vulnerabilidad, pero volvió a excluir de la medida de gracia a los golpistas que buscaron derrocar su gobierno el 8 de enero de 2023.

La medida, publicada este martes en el Diario Oficial, se extiende también a condenados por delitos sin violencia, bajo condiciones especiales.

De acuerdo con el decreto presidencial, entre los beneficiados están personas mayores de 60 años y presos con enfermedades graves, como avanzado, insuficiencia renal aguda, esclerosis múltiple o deficiencias severas, como paraplejia, tetraplejia, ceguera o autismo.

Asimismo, las gestantes con embarazo de alto riesgo, y madres y abuelas condenadas por que sean responsables del cuidado de menores de hasta 16 años con discapacidad.

El perdón otorgado por el líder progresista, el tercero desde que asumió su nuevo mandato, prevé condiciones específicas para condenas de hasta ocho años por delitos sin violencia, y para algunos delitos con violencia, solo se aplica tras un tercio de la condena para no reincidentes o la mitad para reincidentes.

Excepciones del indulto de Lula da Silva

El indulto presidencial, sin embargo, incluye varias excepciones para los que no será concedida la medida de gracia bajo ninguna circunstancia, entre ellos los líderes de , presos en cárceles de máxima seguridad o los condenados por crímenes como tortura, terrorismo, racismo, violencia contra la mujer o contra niños y adolescentes.

Tampoco se beneficiarán quienes estén purgando penas por , ocultación de bienes, corrupción grave y quienes hayan cometido delitos contra el Estado Democrático de Derecho.

En este último grupo se incluyen los condenados por el intento de del 8 de enero de 2023, como el expresidente , condenado a 27 años de prisión por “liderar” un complot para “perpetuarse en el poder”, tras perder las elecciones de 2022.

