El cantante neoyorquino Barry Manilow, de 82 años, anunció este lunes que fue diagnosticado con cáncer de pulmón y que deberá someterse a una intervención quirúrgica, lo que le ha llevado a reprogramar varios conciertos que tenía previstos para el mes de enero.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el intérprete explicó que recibió el diagnóstico de forma fortuita tras pasar varias semanas con problemas respiratorios.

"Como muchos saben, pasé recientemente seis semanas con bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas", señaló Manilow, y agregó que pese a haberse recuperado y regresado a los escenarios, su médico ordenó una resonancia magnética para asegurarse de que todo estaba bien.

La prueba detectó "un punto canceroso" en su pulmón izquierdo que, según los médicos, debe ser extirpado.

"Es pura suerte -y un gran médico- que se haya encontrado tan pronto", afirmó el artista, quien subrayó que los especialistas no creen que el cáncer se haya propagado.

"No habrá quimioterapia ni radiación. Solo sopa de pollo y reposiciones de 'I Love Lucy', bromeó en Instagram.

Manilow será operado a finales de diciembre y deberá guardar un mes de recuperación, con lo que los conciertos que tenía programados en Estados Unidos para enero se aplazarán hasta febrero y abril.

El cantante pidió disculpas a sus seguidores por el cambio de fechas: "siento mucho que tengáis que modificar vuestros planes", escribió, al tiempo que aseguró que espera regresar a los escenarios en febrero, coincidiendo con su tradicional fin de semana de San Valentín en Las Vegas, donde mantiene una residencia permanente.

Asimismo, el artista aprovechó también para desear felices fiestas a sus seguidores y animó a todos a someterse a revisiones médicas "ante el más mínimo síntoma".

Manilow alcanzó la fama internacional en la década de los 70 gracias a una serie de éxitos como "Mandy", "Copacabana" y "Can't Smile Without you".

