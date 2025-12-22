La muerte James Ransone conmocionó al mundo de Hollywood. El actor, reconocido por sus papeles en producciones como "The Wire" e "It: Capítulo 2", falleció a los 46 años y las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio.

Tras su partida, famosos, seguidores y amigos del histrión publicaron diversos mensajes para despedirlo, entre los que destacó el del cineasta Andy Muschietti.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el director dedicó unas palabras a la memoria de Ransone, a quien llamó "hermano".

Muschietti publicó una selfie junto al actor, quien aparece sosteniendo un cachorro. La imagen fue acompañada por un mensaje breve: “PJ, tengo mucha suerte de haberte conocido y ser tu amigo. Te extrañaré, hermano”.

Horas después, compartió una serie de imágenes del tiempo que compartió con James: “Gracias por tocar nuestras vidas”, escribió.

James Ransone tuvo una importante trayectoria en la pantalla grande, especialmente dentro del género del terror. Participó en películas como “Siniestro (1 y 2)”, "Teléfono negro" e "It: capítulo dos", donde interpretó a Eddie Kaspbrak.

