Jamie McPhee, esposa de James Ransone, escribió un mensaje dedicado al actor fallecido, expresando el gran amor que aún siente por él y que, además, siempre los mantendrá unidos ya que, durante su matrimonio, tuvieron a dos hijos, los pequeños Jack y Violet.

"Te dije que te he amado mil veces antes y sé que te volveré a amar; tú me dijiste: ´necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo´ y tenías tanta razón. Gracias por darme los mejores regalos ; tú, Jack y Violet. Somos para siempre", escribió en su cuenta de Instagram.

Lee también: Muere James Ransone actor de "It"; se habría quitado la vida

Pese a la poca información que existe de la relación entre James y Jamie, aunado al hecho que, al darse a conocer la noticia del deceso del actor, se habló de la madre de sus hijos como "su exesposa", la realidad es que en su cuenta de Instagram, la joven solía compartir muchas fotografías de él.

En una de ellas, McPhee narra la historia de cómo conoció a Ransone, en 2009, cuando lo conoció en la pizzería Lil Frankies, cuando al verlo, le dio un pequeño detalle, con el que insinuó que se sentía interesada en conocerlo:

"(...) Le di a este hombre una piña de una charcutería con cinta de recibo como regalo que decía: ´bueno, para unas vacaciones en la playa en cualquier lugar y momento´. Nunca esperaba que lo cobraría tantas veces. Feliz cumpleaños PJ. Eres el GDOAT y aquí está por todas las playas que están por delante. Nosotros te queremos más".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc