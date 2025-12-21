Más Información

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

El último payaso: un cuento de Martín Solares

El último payaso: un cuento de Martín Solares

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

está de luto tras conocerse la muerte del actor James Ransone, conocido por sus papeles en "It: capítulo 2" y la serie "The Wire".

De acuerdo con información publicada por el el "New York Post", Ranson, de 46 años, se habría quitado la vida.

Según reportes del Departamento de Policía de Los Ángeles, el cuerpo del también músico fue encontrado en el cobertizo de su casa el pasado 19 de diciembre.

Lee también

Los reportes forenses determinaron como causa de muerte ahorcamiento. A la par, las investigaciones policiales descartaron cualquier signo de violencia.

¿Quién era James Ransone?

Originario de Maryland, EU., Ransone debutó en el cine en el cine en 2001, con la película “The American Astronaut, donde compartió créditos con Cory McAbee y Tom Aldredge.

Sin embargo, uno de sus personajes más reconocidos es el es de Eddie, en la cinta del 2019, "It: Capítulo 2”. Ransone interpretó la versión adulta del integrante de "Los perdedores" lo que terminó por consolidar su carrera.

También participó en más de una decena de series, siendo la más importante de su carrera "The Wire", donde dio vida a un gánster.

Entre sus proyectos más importantes destacan "La ley y el orden", "Los tipos duros", “How to Make It in America”, “Treme”, “Low Winter Sun”, “Bosch” y “Mosaic”.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_ / AFP

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]