Más Información

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

La libertad creativa de Arnaldo Coen en el arte y la arquitectura

La libertad creativa de Arnaldo Coen en el arte y la arquitectura

El actor, productor, periodista y entusiasta difusor del teatro, Juan José Zerboni, falleció a los 72 años, como parte de sus último proyectos estuvo "El extraño retorno de Diana Salazar", junto a la actriz Angelique Boyer.

Oriundo de la capital mexicana nació un 20 de octubre de 1953, su debut profesional ocurrió en el taller de teatro CasAzul, dirigido por Álvaro Cerviño, donde participó en la puesta en escena de "El enfermo imaginario", a lo largo de su trayectoria, se destacó por su versatilidad y pasión, rompió esquemas al consolidarse en el teatro, televisión y doblaje pese a su entrada madura al medio artístico.

En el ámbito teatral, Zerboni formó parte de compañías como Los Trashumantes y fue fundador de Entre Tiempo, bajo la dirección de Karla Reyes Galván, además de involucrarse en la producción y difusión de obras.

Su trabajo en televisión y streaming se concentró en los últimos cinco años, con roles memorables en series como "El extraño retorno de Diana Salazar" (2025, como Quevedo), "La Hora Marcada" (2023, Anciano Nariz), "Triptych" (2023, Sacerdote), "Dra. Lucía: Un don extraordinario" (2023, Claudio), "Casa Meraki" (2023),"Mujeres asesinas" (2022, Ebanista Mayor), "Lotería del crimen" (2022, Luis Carlos) y "Rumis" (2021, Pancracio).

Zerboni también dejó huella en el doblaje, prestó su voz a producciones como "¡Nop!" , "Escuela Nocturna", "La diplomática", "La vida bella", "Expedientes de lo inexplicable" y "El Legado". Colegas y amigos lo despiden en redes y lo reconocen por su dedicación al teatro mexicano y su capacidad para brillar en múltiples facetas del entretenimiento.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿La despidieron Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes “Se enojó Ángela”, dicen. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿La despidieron? Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes: “Se enojó Ángela”, dicen

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció? Foto: John Everett/Houston Chronicle via AP / (AP Photo/Paul Iverson photo)

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció?

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Dua Lipa (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Dua Lipa se suma a la tendencia de transparencias y deslumbra en Instagram

[Publicidad]