El actor estadounidense Anthony Geary, ocho veces ganador del premio Emmy y muy popular por su interpretación como Luke Spencer en la serie "General Hospital" (Hospital General), ha fallecido a los 78 años, informó el medio TVInsider.

El actor murió el pasado 14 de diciembre debido a complicaciones de una operación programada tres días antes y su fallecimiento ha sido hecho público por su esposo Claudio Gama.

"Fue un shock para mí, nuestras familias y nuestros amigos. Durante más de 30 años, Tony ha sido mi amigo, mi compañero, mi esposo" dijo el compañero del actor, según recoge TvInsider.

Nacido el 29 de mayo de 1947 en Coalville, Utah, Geary se crió en un hogar mormón con su padre, quien dirigía una empresa de construcción, y su madre, ama de casa.

Mientras estudiaba en la Universidad de Utah, el talento de Geary llamó la atención de Jack Albertson, conocido por su trabajo en "Chico and the Man", quien asistió a una actuación del prometedor estudiante de segundo año, explica el medio especializado.

Albertson lo eligió para una producción teatral itinerante de "The Subject Was Roses", un momento crucial que catapultó su carrera profesional. Con los años, Geary participaría en más de 50 producciones teatrales, manteniendo su devoción por el teatro junto con su trabajo en la gran pantalla.

A finales de la década de 1960, Geary se mudó a Los Ángeles, donde comenzó a forjar una sólida trayectoria en televisión, apareciendo en series populares como "The Partridge Family", "The Mod Squad" y "All in the Family".

Su trabajo finalmente llamó la atención de la productora Gloria Monty, quien lo eligió para interpretar a Luke de Hospital General en 1978, una decisión que cambiaría su vida y le brindaría una gran popularidad.

