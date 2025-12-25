El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que purga una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, fue operado "con éxito" este jueves para corregir una hernia inguinal, informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

En prisión desde finales de noviembre, Bolsonaro, de 70 años, salió por primera vez de su detención el miércoles para internarse en un hospital de Brasilia donde fue operado este jueves.

"Cirugía finalizada con éxito, sin complicaciones. Ahora, a esperar que despierte de la anestesia", anunció Michelle Bolsonaro, en una publicación de Instagram.

sg/LL