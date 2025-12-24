Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

“EU pidió no ser trampolín de productos asiáticos”

“EU pidió no ser trampolín de productos asiáticos”

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

El expresidente de Brasil abandonó temporalmente este miércoles el lugar de reclusión donde cumple una condena de 27 años y tres meses por golpismo para someterse a una cirugía programada para , con el fin de corregir dos hernias inguinales.

La autorización fue concedida por el , el juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado.

El líder ultraderechista abandonó la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece recluido en una celda especial desde el 22 de noviembre, hacia las 09.30 hora local (12.30 GMT), escoltado "discretamente" por cuatro vehículos y algunos agentes motorizados, según las disposiciones del magistrado De Moraes.

Lee también

Tras un recorrido de apenas cinco minutos, el exmandatario, de 70 años, llegó al hospital privado donde le será realizada la intervención este jueves, al que ingresó por el garaje.

La cirugía para corregir las dos hernias inguinales debe durar de tres a cuatro horas y mantendrá internado a Bolsonaro en el hospital entre cinco y siete días, dependiendo de su evolución.

Bolsonaro sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

Con el fin de atender adherencias intestinales, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue intervenido de forma quirúrgica a mediados de abril. Foto: Facebook @jairmessias.bolsonaro
Con el fin de atender adherencias intestinales, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue intervenido de forma quirúrgica a mediados de abril. Foto: Facebook @jairmessias.bolsonaro

Restringen visitas hospitalarias para el expresidente brasileño

De acuerdo con lo estipulado por el magistrado, durante su estancia en el hospital el ex jefe de Estado solo podrá estar acompañado por su esposa, Michelle Bolsonaro y las demás visitas solo podrán efectuarse con permiso judicial.

Dos de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, también habían solicitado acompañar a su padre durante su hospitalización.

Mientras permanezca internado, el líder ultraderechista estará vigilado durante las 24 horas con al menos dos agentes en la puerta de su habitación y otros miembros de la Policía Federal dentro y fuera del centro médico.

Lee también

El juez también prohibió el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario.

Bolsonaro fue condenado por haber liderado un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que resultó vencedor el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de la condena, el ex jefe de Estado (2019-2022) está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

La semana pasada el Parlamento brasileño aprobó una ley que lo beneficia con una significativa reducción de su pena, pero Lula ya anunció que la vetará.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/LL

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada