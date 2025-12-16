Más Información

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

La mañanera de Sheinbaum, 16 de diciembre, minuto a minuto

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Corte perfila iniciar 2026 con tema del aborto; plantea anular reducción de 12 a 6 semanas para interrumpir el embarazo

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Tegucigalpa.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández calificó de "falsa" la acusación de la presidenta de , Xiomara Castro, sobre que se estaría gestando "un golpe" contra su gobierno, que finaliza en enero próximo, y negó que planifique regresar al país luego de ser indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional", indicó Hernández (2014-2022) en la red social X.

La denuncia de Castro "solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una práctica conocida de los líderes de LIBRE" (Partido Libertad y Refundación, izquierda, en el poder), afirmó Hernández, quien el pasado 27 de noviembre fue indultado por Trump, después de más de tres años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y armas.

Enfatizó que los líderes del Partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), esposo y principal asesor de la mandataria Castro, nuevamente "recurren a otro ataque, usando mi nombre, para aferrarse al poder mediante el caos. No estamos en 2021. Sus mentiras quedaron al descubierto".

Hernández llamó a "mantener la mirada firme" en el escrutinio especial que tiene previsto realizar el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la espera de la declaratoria oficial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, con acompañamiento de observadores nacionales e internacionales, porque las elecciones "interesan a todos, no únicamente a los partidos políticos".

Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Foto: Moisés Castillo/ AP.
Juan Orlando Hernández dice que no volverá a Honduras

"No tengo intención de regresar a Honduras en este momento" por razones de seguridad, reiteró el expresidente, al considerar que el Gobierno actual "ha demostrado que no respeta garantías ni derechos, y porque mi seguridad y la de mi familia estarían en grave riesgo ante la evidente persecución y la instrumentalización de la justicia en mi contra. Hoy, una vez más, el tiempo me da la razón".

Añadió que ha recibido información sobre que se "ha planeado atentar" contra su vida y la de su familia, y responsabilizó a dirigentes del Gobierno y a la cúpula del partido Libre por "cualquier atentado, persecución o riesgo que pudiera sufrir mi familia o yo".

La "historia juzgará a quienes utilizan el poder del Estado para intimidar, perseguir y sembrar odio entre los hermanos hondureños", señaló el exmandatario, quien gobernó en Honduras durante ocho años, los últimos cuatro mediante una reelección violentando la Constitución, que no lo permite bajo ninguna modalidad, y entre denuncias de "fraude" de la oposición.

El indulto de Trump a Hernández coincidió con su respaldo, cuando faltaban tres días para las elecciones hondureñas, al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional -la misma fuerza política de Hernández-, quien mantiene una estrecha ventaja en el conteo de votos sobre el opositor Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura encabeza la votación con el 40.54% de los sufragios, seguido por Nasralla, con el 39.19%, mientras que la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con el 19.29%, con el 99.80% de las actas electorales escrutadas.

