Más Información

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

Generación Z y millennials, quienes más se arrojan a las vías del Metro; reportan 78 fallecidos en 5 años

Generación Z y millennials, quienes más se arrojan a las vías del Metro; reportan 78 fallecidos en 5 años

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo, "El Chapito" comparecen en Puente Grande; son acusados de delincuencia organizada

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo, "El Chapito" comparecen en Puente Grande; son acusados de delincuencia organizada

Recuento 2025: Carlos Manzo, Bernardo Bravo y Ernesto Cuitláhuac; los asesinatos que cimbraron al país

Recuento 2025: Carlos Manzo, Bernardo Bravo y Ernesto Cuitláhuac; los asesinatos que cimbraron al país

De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"

Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"

Recuerdan a Martha Érika Alonso y a Rafael Moreno Valle a 7 años accidente aéreo; "he ordenado actuar de inmediato"

Recuerdan a Martha Érika Alonso y a Rafael Moreno Valle a 7 años accidente aéreo; "he ordenado actuar de inmediato"

Capturan a Jaime Toral, influencer veracruzano por trata de personas; lo acusan de esclavitud

Capturan a Jaime Toral, influencer veracruzano por trata de personas; lo acusan de esclavitud

Muere alpinista al caer de 4 mil 300 metros en el Iztaccíhuatl; rescatan su cuerpo tras 20 horas de trabajos

Muere alpinista al caer de 4 mil 300 metros en el Iztaccíhuatl; rescatan su cuerpo tras 20 horas de trabajos

El exmandatario brasileño , en prisión por golpismo y quien este jueves se someterá a una cirugía por una hernia bilateral, reafirmó a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en .

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como a la Presidencia de la República en 2026", dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/LL

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada