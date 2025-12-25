El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo y quien este jueves se someterá a una cirugía por una hernia bilateral, reafirmó a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026", dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión.

