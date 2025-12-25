Más Información
Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025
Generación Z y millennials, quienes más se arrojan a las vías del Metro; reportan 78 fallecidos en 5 años
Suegro y cuñado de Iván Archivaldo, "El Chapito" comparecen en Puente Grande; son acusados de delincuencia organizada
Recuento 2025: Carlos Manzo, Bernardo Bravo y Ernesto Cuitláhuac; los asesinatos que cimbraron al país
Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora
Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión
Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"
Recuerdan a Martha Érika Alonso y a Rafael Moreno Valle a 7 años accidente aéreo; "he ordenado actuar de inmediato"
El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo y quien este jueves se someterá a una cirugía por una hernia bilateral, reafirmó a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.
"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026", dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión.
Lee también Bolsonaro abandona temporalmente su sitio de reclusión para una cirugía en Navidad; cumple una condena de 27 años en prisión
sg/LL
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]