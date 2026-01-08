En este episodio te contamos por qué Donald Trump volvió a subir la tensión internacional, al abrir nuevos frentes de confrontación con Rusia y la Unión Europea, y qué implicaciones puede tener este choque para el escenario global. En el ámbito nacional, revisamos el arranque del Tren Interoceánico, que inicia el año sin seguridad privada en estaciones, así como la crisis en el hospital del ISSSTE en Chilpancingo, agravada tras el reciente sismo.

También analizamos la modernización de la Línea 3 del Metro, un proyecto millonario que no estará listo sino hasta 2028, mientras los usuarios siguen padeciendo retrasos y saturación. En economía, abordamos cómo las automotrices chinas están reconfigurando el mercado mexicano, ganando terreno frente a marcas tradicionales. Y en cultura, el posicionamiento de Café Tacvba, que exigió retirar su música de Spotify y llamó a boicotear la plataforma por razones éticas, de regalías y uso de inteligencia artificial. Noticias clave, contexto y análisis, explicadas como para contarlas entre amigos. 🎙️📰 Dale play y... ¡Entérate!