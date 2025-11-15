La Secretaría de Gobernación (Segob) manifestó su rechazo a las acciones violentas y a cualquier provocación o acto que atente contra la vida y la integridad de las personas, luego de la manifestación para exigir justicia por Carlos Manzo, donde se registraron actos de violencia por algunos grupos.

Asimismo, condenó las agresiones en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México. Informó que en los actos violentos se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra personas que transitaban por el Zócalo capitalino.

“También realizaron acciones para retirar las vallas metálicas, lo que puso en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar, además de dañar gravemente el patrimonio histórico”, dijo la dependencia en un comunicado oficial.

Patrulla destruida por manifestantes de la marcha de la generación Z. (15/11/2025). Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

La Segob reiteró el respeto a la libertad de expresión y a la libre manifestación, así como el compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de quienes participan en las expresiones públicas y de quienes transitan en el espacio público, pero condena el uso de la violencia. Por último, hizo un llamado a privilegiar las expresiones pacíficas.

