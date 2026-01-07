El presidente de Colombia, Gustavo Petro, conversó hace dos días con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Nicolás Maduro.

"Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca", dijo Petro en un discurso en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Delcy advirtió la noche de este miércoles que su país "vive momentos muy delicados para su estabilidad política", luego de la "agresión militar" de Estados Unidos el pasado sábado, cuando tropas de esta nación capturaron al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Agregó que "hay una mancha" en la relación con EU.

