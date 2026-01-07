Más Información
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, conversó hace dos días con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Nicolás Maduro.
"Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca", dijo Petro en un discurso en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.
Lee también Trump tiene "cerebro senil", dice Gustavo Petro; acusa que ve "a los libertarios de verdad como narcoterroristas"
Delcy advirtió la noche de este miércoles que su país "vive momentos muy delicados para su estabilidad política", luego de la "agresión militar" de Estados Unidos el pasado sábado, cuando tropas de esta nación capturaron al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Agregó que "hay una mancha" en la relación con EU.
Petro aguarda traducción para responder a "amenaza ilegítima de Trump"; si detienen al Presidente, desatarán al jaguar popular, asegura
