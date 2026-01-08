Más Información

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Cruz Azul se muda a Puebla; La Máquina jugará como local en el estadio Cuauhtémoc

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

José Ramón López Beltrán vs Grok; hijo de AMLO protagoniza discusión con IA de X

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Ucrania activa alerta nacional por misiles rusos; ataques dejan muertos y heridos en Kiev

Tiroteo con dos heridos sacude Portland; autoridades revelan que fue "disparo defensivo" contra miembro del Tren de Aragua

Todo el territorio de fue puesto en alerta durante la madrugada de este viernes (hora local) ante un ataque con misiles rusos, que deja al menos tres muertos y seis heridos en Kiev, informaron las autoridades.

Ucrania ha sido objeto cada noche durante los últimos meses de ataques rusos de diversa intensidad, especialmente a su infraestructura energética en pleno .

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido la víspera del riesgo de un inminente "ataque masivo ruso", después de que Moscú rechazara un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras un posible fin de la guerra.

"Tres personas murieron en la capital. Seis personas resultaron heridas. Tres de ellas fueron hospitalizadas", publicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en la plataforma de mensajería Telegram.

El jefe de la administración militar regional, Mikola Kalachnik, había informado poco antes que "el enemigo está atacando masivamente Kiev con drones explosivos" y pidió a los habitantes buscar refugio.

A escala nacional, la Fuerza Aérea lanzó una "alerta de misiles en toda Ucrania", haciendo referencia a proyectiles balísticos procedentes de la base rusa de Kapustin Yar, unos 400 km al este de la frontera.

Esta fuente precisó que dichos misiles se dirigían, en particular, hacia la capital ucraniana.

Más al oeste, la ciudad de Leópolis ya fue objeto durante la noche de un "ataque con misiles", según el jefe de la administración, Maksim Kozitski, sin reportar víctimas.

Según el alcalde de la ciudad, Andrii Sadovii, se ha visto afectada una "infraestructura crítica" sin especificar.

El jueves, bombardeos rusos en el centro de Ucrania causaron la muerte de una mujer de 77 años y dejaron 24 heridos, entre ellos seis niños.

