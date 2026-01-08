Más Información
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo una llamada con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, esto luego de platicar con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre la liberación de rehenes de Venezuela.
A través de un post en redes sociales Lula da Silva dio a conocer que sostuvo una plática telefónica con Sheinbaum. Aseguró que ambos repudian los ataques que se han producido al pueblo venezolano y rechazan cualquier "visión que pueda implicar la división obsoleta del mundo en zonas de influencia."
También asegura que tanto el gobierno mexicano como el brasileño hacen énfasis en " la defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio".
En el mismo sentido, Lula da Silva expresó que él y la mandataria Sheinbaum enfatizan el interés en seguir cooperando con Venezuela "en favor de la paz, el diálogo y la estabilidad del país y la región."
El presidente brasileño terminó su publicación diciendo que México negociará una visita a Brasil para establecer una cooperación en la lucha contra la violencia contra las mujeres.
